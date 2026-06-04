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04 июня, 17:52

Регионы

Из бывшей тюрьмы "Кресты" в Петербурге сделают культурный кластер

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Современное культурно-деловое пространство появится в исторических зданиях бывшего следственного изолятора "Кресты" в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.

Соглашение о таком инвестиционном проекте было заключено в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Подписание состоялось в присутствии Беглова и замгендиректора АО "Дом.РФ" Дениса Филиппова, сообщила пресс-служба администрации губернатора.

"Мы дадим новую жизнь уникальному историческому месту в центре города и сформируем новый культурный кластер. Город получит еще одну точку новой туристской географии", – сказал Беглов.

Он напомнил, что реконструкция бывшего следственного изолятора будет выполняться с учетом всех норм по охране памятников культуры. Здесь планируется создать подземный пешеходный переход, который соединит "Кресты" и причал на Арсенальной набережной. Это позволит создать еще один туристический маршрут и обеспечить доступ к комплексу с воды.

Кроме того, все концепции инвестора учитывают и то, что на территории "Крестов" находится действующий храм Александра Невского, резюмировал Беглов.

Ранее в Москве завершили комплексную реставрацию здания, которое входит в состав объекта культурного наследия регионального значения "Станция Ховрино". Раньше оно предназначалось для технического персонала Николаевской железной дороги, а теперь там находятся офисы.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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