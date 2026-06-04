Суд Перми арестовал няню, похищавшую золото у детей в тихий час

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Орджоникидзевский суд Перми арестовал няню, которая во время тихого часа в детском саду похищала у детей золото. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В октябре-ноябре прошлого года женщина, работая помощницей воспитателя в детском саду микрорайона Гайва, забирала у детей золотые украшения, в том числе подвески в виде крестов и серьги.

Украшения женщина снимала с воспитанников во время тихого часа и переодевания перед прогулкой. Затем она сдавала золото в ломбард, а полученные деньги тратила по своему усмотрению.

Женщину признали виновной в краже и ограничили ей свободу на 2 года. Также ее обязали возместить ущерб 5 потерпевшим. Няня должна выплатить 56 тысяч рублей.

Кроме того, по требованию гособвинителя руководителю детсада вынесено постановление из-за ненадлежащего контроля за деятельностью персонала и непринятия мер по предотвращению совершения аналогичных преступлений.

Ранее в Москве задержали уборщицу, подозреваемую в краже драгоценностей и коллекционных монет на сумму около 500 тысяч рублей. 72-летняя жительница района Тропарево-Никулино наняла женщину для клининга и обнаружила пропажу после уборки.

После задержания фигурантка призналась, что уже сдала все самое ценное в ломбард. Возбуждено уголовное дело о краже.



