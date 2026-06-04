Журналистка Оуэнс назвала пиар-ходом иск семьи Макрона к ней из-за его жены

Фото: ТАСС/EPA/FREEK VAN DEN BERGH

Журналистка Кэндис Оуэнс, утверждающая, что французская первая леди Брижит Макрон на самом деле является мужчиной (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ), назвала пиар-ходом иск президентской семьи против нее. Такое заявление она сделала во время беседы с журналистом Риком Санчесом, сообщает RT.

Оуэнс отметила, что не знает, кто консультирует Макронов по линии поведения в рамках этого скандала. Тем не менее она считает решение президента Франции Эммануэля Макрона подать на нее в суд сомнительным решением, поскольку, когда действующий глава государства столь остро реагирует на домыслы иностранного подкастера, это заставляет задуматься, что в них "есть доля правды".

Американка также добавила, что сейчас в стране судебные разбирательства проходят лишь для контроля медийного аппарата, а не по существу.

Оуэнс уже длительное время ведет расследование против супруги Макрона. Она заявляла, что на самом деле Брижит была мужчиной, а также вела занятия в школе у будущего президента Франции.

Помимо этого, журналистка утверждает, что Макрон шантажировал президента США Дональда Трампа с помощью Украины из-за расследования о его жене. Американский президент якобы объяснил, что его французский коллега отказывается "подписать кое-что", пока Оуэнс говорит о Брижит.

Супруга Макрона, в свою очередь, подала на журналистку в суд. Однако причина иска – то, что Оуэнс назвала Брижит воровкой, якобы укравшей документы у своей сестры или своего брата.

