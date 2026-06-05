Собянин: система видеонаблюдения в Москве помогает кратно уменьшить преступность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Система видеонаблюдения помогает кратно уменьшить преступность в столице, заявил Сергей Собянин в эфире "РБК ТВ".

"Происходит кратное, иногда даже десяти-, двадцати-, например по грабежам квартир, 60-кратное, снижение преступности. Радикальное снижение преступности. По угону машины и так далее", – указал мэр.

По словам градоначальника, система видеонаблюдения – фоновая и не вторгается в личную жизнь москвичей. Она необходима в том случае, если нужно найти преступника или зафиксировать место преступления.

Кроме того, видеонаблюдение помогает в системе ЖКХ: следить за порядком, уборкой, работой городских служб. Также это позволяет выявлять возможные нарушения на стройплощадках.

"Практически во всех сферах эта система помогает управлять городом для москвичей, помогая им обеспечить безопасность и комфорт города", – добавил Собянин.

Ранее мэр столицы сообщил, что в городе снизилось число преступлений, совершенных мигрантами. Тяжелые преступления, включая убийства, грабежи и кражи, уменьшились в разы. Например, количество ограблений сократилось в 7,5 раза, убийств – в 2. Собянин добавлял, что в Москве значительно увеличилась раскрываемость преступлений.