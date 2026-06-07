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07 июня, 20:51

В мире

Пробка на границе РФ с Казахстаном возникла из-за снижения темпа приема грузовиков

Фото: 123RF.com/baloncici

Образовавшаяся на границе Казахстана и России пробка из грузовых автомобилей возникла из-за снижения темпа приема машин сопредельной стороной. Об этом РИА Новости сообщили в комитете государственных доходов министерства финансов страны.

Видео с большим затором на западе Казахстана в Актюбинской области появились в соцсетях в воскресенье, 7 июня. Как пояснили в таможне, сейчас на казахстанском пункте пропуска "Жайсан" функционируют четыре полосы движения, тогда как на российском "Сагарчин" – лишь две.

Пропускная способность существующей инфраструктуры не всегда позволяет равномерно пропускать транспортный поток, особенно после выходных, когда накапливаются машины.

Ранее сообщалось, что на эстонском КПП "Нарва-1" на границе с Россией появились перекупщики мест в очереди. Путешественники жалуются, что люди за плату занимают позицию и передают ее другим, из-за чего ожидание может растянуться более чем на полдня. В департаменте полиции и погранохраны Эстонии признали проблему, но заявили, что такие действия не нарушают закон и запретить их невозможно.

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