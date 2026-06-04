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04 июня, 08:26

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Postimees: в Нарве появились перекупщики мест в очереди на границе с Россией

В Нарве появились перекупщики мест в очереди на границе с Россией

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

На КПП "Нарва-1" на границе Эстонии с Россией появились перекупщики мест в очереди. Об этом сообщает Postimees.

Путешественники стали жаловаться в соцсетях на людей, которые за плату занимают позицию и передают ее другим, из-за чего ожидание на КПП может растянуться более чем на полдня.

В департаменте полиции и погранохраны Эстонии признали, что проблема есть, однако заявили, что такие действия не нарушают закон и запретить их невозможно.

Ситуация обострилась после того, как 15 мая правительство Эстонии продлило временный режим работы наземных погранпунктов на юго-востоке страны. КПП "Койдула" и "Лухамаа" будут закрывать в ночное время до конца августа, а "Нарва-1" будет открыт лишь 12 часов в сутки – с 07:00 до 19:00. До этого пункт работал до 23:00.

Ранее сообщалось, что британские танки Challenger 2 были замечены в эстонском Выруском уезде, расположенном у границы с Россией. Бронетехнику задействовали в маневрах НАТО "Весенний шторм". Участники учений отрабатывали сценарии боевых столкновений с подразделениями ВС РФ на участке местности, прилегающем к российской границе.

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