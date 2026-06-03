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03 июня, 10:38

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MWM: британские танки Challenger 2 замечены в Эстонии на границе с Россией

Британские танки Challenger 2 замечены в Эстонии на границе с Россией

Фото: AP Photo/Hendrik Osula

Британские танки Challenger 2 были замечены в эстонском Выруском уезде, который расположен у границы с Россией. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Military Watch Magazine.

По информации журналистов, бронетехника была задействована в маневрах НАТО "Весенний шторм". Участники учений отрабатывали сценарии гипотетических боевых столкновений с подразделениями ВС РФ на компактном участке местности, прилегающем к российской границе.

Между тем Латвия устанавливает противомобильные заграждения под названием "зубы дракона" на границе с РФ. Конструкции нужны для остановки или замедления военной техники. Их производство и поставки начались еще в 2024 году.

Работы проводятся в рамках Балтийской линии обороны. Так Латвия осуществляет закон о создании противомобильной инфраструктуры, который предполагает соблюдение особого порядка укреплений восточной границы республики.

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