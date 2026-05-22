22 мая, 14:56

Политика

Лавров заявил, что на Западе думают о совместном нападении на Россию

Фото: kremlin.ru

Западные страны рассматривают сценарий нападения на Россию. Таким мнением поделился глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с изданием "Детская редакция".

Как напомнил министр, перед Второй мировой войной Третий рейх объединил почти всю Европу.

"Точно так же сейчас под теми же флагами нацизма, реваншизма создают общеевропейскую группу нападения на Россию уже не только гибридными методами, но и про физическое нападение думают", – отметил он.

По словам дипломата, во главе этой группы поставлен президент Украины Владимир Зеленский с нацистскими лозунгами.

Как ранее сообщали западные СМИ, власти стран ЕС готовят свое население к войне с Россией. Журналисты утверждают, что возрастающая ненависть к российской стороне в Европе предвещает "прямое подстрекательство" и подготовку совести к необходимости военного столкновения.

Кроме того, НАТО активно увеличивает военный потенциал на своих восточных рубежах. Они направлены на милитаризацию Европы и подрыв ее системы безопасности.

