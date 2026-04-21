Фото: depositphotos/ginasanders

Власти стран Евросоюза готовят свое население к войне с Россией. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на L'AntiDiplomatico.

Как говорится в материале, возрастающая ненависть к России в европейских странах предвещает "прямое подстрекательство" и подготовку совести к необходимости прямого военного столкновения.

Также авторы публикации считают, что власти ЕС говорят Киеву продолжать конфликт с Москвой, хотя это может плохо повлиять на украинцев. При этом Украина готова сделать все, о чем ее попросят западные партнеры.

Ранее в МИД Венгрии заявляли, что страны Европы ведут подготовку к войне с Россией. Уточнялось, что стратегические документы Евросоюза предписывают достигнуть полной боеготовности сообщества к 2029 году. Согласно этим планам, конфликт Европы и России возможен уже в 2030-м, указывали в Будапеште.

В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что русофобские элиты европейских государств одержимы войной с Россией "до последнего украинца". Там подчеркнули, что они препятствуют достижению мира и раздувают военную истерию.

