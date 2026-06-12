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12 июня, 22:48

Политика

В ЦИК Армении пересчитали голоса на 637 избирательных участках

Фото: 123RF.com/trismegist8

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) пересчитала голоса парламентских выборов в стране на 637 избирательных участках из 2005. Об этом ЦИК сообщила в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По данным комиссии, у блока "Сильная Армения" Самвела Карапетяна в результате пересчета результаты увеличились на 508 голосов, составив 340 088 голосов. Партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна прибавила 147 голосов, набрав в сумме 58 378 голосов. При этом не уточняется, позволило ли изменение результатов преодолеть проходной барьер в парламент в 4%.

Правящая партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна увеличила результат на 1 148 голосов – теперь у нее 727 820 голосов. Блок "Армения" экс‑президента Роберта Кочаряна получил еще 217 голосов, доведя итог до 145 113 голосов.

Кроме того, в ЦИК указали, что общее число выявленных неточностей выросло на 230 с 1 279, а количество недействительных бюллетеней сократилось на 859 с 17 097.

Парламентские выборы в Армении завершились 7 июня при явке 58,97%. После обработки 98% бюллетеней выяснилось, что партия премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает менее 50% голосов, что недостаточно для единоличного формирования правительства.

На втором месте с 23,35% оказался блок "Сильная Армения", который позднее требовал Центризбирком признать результаты выборов недействительными. По словам Карапетяна, причиной такого решения стали нарушения в день выборов и в предвыборный период.

Ожидается, что итоговые результаты выборов представят 14 июня.

Новости мира: партия премьера Армении Пашиняна набрала менее 50% голосов на выборах

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