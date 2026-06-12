"Сильная Армения" обратилась в ЦИК с требованием аннулировать результаты выборов

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна подал в Центризбирком заявление с требованием признать недействительными результаты парламентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя блока Арама Вардеваняна.

Он назвал причиной такого решения нарушения в день выборов и в предвыборный период. Также заявление нужно для дальнейшего обращения в Конституционный суд.

Кроме того, оппозиционная партия "Процветающая Армения" также начала консультации с другими политическими силами для разработки единой повестки и совместных действий против властей.

"Наши юридические команды работают над всеми возможными апелляциями и судебными процессами", – заявил лидер партии предприниматель Гагик Царукян в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

На фоне призывов оппозиции к митингам к зданию ЦИК Армении стянуты подразделения полиции, известные как "черные береты", предает ТАСС.

По информации агентства, правоохранители перегородили центральный вход, а также расположились на прилегающей территории. Ситуация у Центризбиркома спокойная.

Парламентские выборы в Армении завершились 7 июня при явке 58,97%. После обработки 98% бюллетеней выяснилось, что партия премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает менее 50% голосов, что недостаточно для единоличного формирования правительства.

На втором месте с 23,35% оказался блок "Сильная Армения", а на третьем – альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,94%.

Ожидается, что итоговые результаты парламентских выборов в Армении представят 14 июня.