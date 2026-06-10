МВФ одобрил выделение Армении 25 млн долларов после выборов

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Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Армении порядка 25 миллионов долларов после победы партии премьера Никола Пашиняна на парламентских выборах. Об этом говорится в заявлении фонда.

Уточняется, что выделение суммы стало доступным после того, как исполнительный совет МВФ завершил первый пересмотр в рамках резервной программы Stand-By Arrangement для Армении. Вместе с тем армянское правительство по-прежнему рассматривает данное соглашение как превентивное и не планирует тратить деньги без крайней необходимости, добавили в фонде.

Парламентские выборы в Армении завершились 7 июня при явке 58,97%. После обработки 98% бюллетеней выяснилось, что партия премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает менее 50% голосов, что недостаточно для единоличного формирования правительства.

На втором месте с 23,35% оказался блок "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна, а на третьем – альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,94%.

Ожидается, что итоговые результаты парламентских выборов в Армении представят 14 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия ждет окончательных результатов и тщательно фиксирует все сообщения, включая заявления о нарушениях.