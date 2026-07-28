Бастрыкин выступил за отягчение приговора за преступления с ИИ и VPN

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Следственный комитет России подготовил законопроект, предусматривающий усиление уголовной ответственности за совершение преступлений с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), включая технологии искусственного интеллекта (ИИ), а также VPN-сервисов и прокси-серверов. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью "Интерфаксу".

По его словам, одним из актуальных предложений могло бы стать закрепление в Уголовном кодексе РФ в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, "совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта".

В настоящее время российское законодательство уже регламентирует применение программных средств (VPN и прокси) для доступа к заблокированным ресурсам, если с их помощью совершаются преступления. Однако, как отметил Бастрыкин, в УК отсутствует универсальная норма, которая позволяла бы усиливать ответственность за любое использование ИКТ и ИИ в преступных целях и одновременно оказывала бы превентивное воздействие.

"Учитывая, что в настоящее время такие технологии могут использоваться даже при совершении убийства, доведения до самоубийства, действий сексуального характера, развратных действий, терроризма, экстремизма и другого, дополнение УК РФ таким отягчающим наказание признаком представляется обоснованным и верным решением", – подчеркнул глава СКР.

Бастрыкин пояснил, что фрагментарное дополнение отдельных статей УК соответствующими квалифицирующими признаками недостаточно эффективно. Такой подход не позволит охватить все предусмотренные уголовным законом деяния, а в ряде случаев потребует внесения чрезмерно детализированных формулировок. Из-за быстрого развития технологий такие формулировки могут стать неактуальными уже в краткосрочной перспективе.

Закрепление отягчающего обстоятельства в виде "совершения преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта", по мнению главы СКР, даст правоприменителю возможность охватить все деяния без исключения.

Бастрыкин отметил, что законопроект не предполагает механического ужесточения наказания за любое формальное использование гаджетов или сетей. Речь идет о системном, дифференцированном подходе.

"Данный квалифицирующий признак должен применяться прежде всего к тем деяниям, где ИКТ и ИИ выступают основным средством достижения преступного результата или многократного увеличения масштаба вреда, например, кибермошенничество, незаконный оборот данных, посягательства на критическую информационную инфраструктуру", – пояснил он.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий признать использование дипфейков отягчающим обстоятельством при преступлениях. Авторы инициативы предлагают дополнить статью 63 Уголовного кодекса России, добавив отягчающее наказание за применение материалов, имитирующих высказывания или действия человека.

Разработчики отмечают, что дипфейки часто используются в мошенничестве и клевете, а действующее законодательство не учитывает это как отягчающее обстоятельство.