МВД поддержало идею признать использование ИИ отягчающим фактором

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МВД России поддержало инициативу Следственного комитета о признании использования искусственного интеллекта отягчающим фактором на уровне Уголовного кодекса. Об этом сообщил замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), передает ТАСС.

Ранее на полях форума советник главы СК Александр Федоров заявил, что ведомство предлагает внести дополнение в статью УК об отягчающих вину обстоятельствах, добавив к таким факторам использование ИИ.

"Мы разделяем позицию Следственного комитета, потому что в противном случае надо полкодекса поменять, там в каждую статью добавлять квалифицирующий признак", – пояснил Филиппов.

Также на ПМЮФ Федоров предложил усилить ответственность за преступления с детьми, в том числе против их половой свободы. Он счел необходимым ввести отягчающие обстоятельства для преступлений, совершенных против ребенка родителем, педагогом, врачом или соцработником.