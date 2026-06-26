Путин дал поручение об изучении в школах 100 лучших советских и российских фильмов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин дал поручение об изучении в школах лент из списка 100 лучших российских и советских фильмов. Список поручений, отданных по итогам заседания Совета при президенте по культуре 25 марта, появился на сайте Кремля.

После просмотра кинокартины будут обсуждать с учетом изучаемых тем.

За выполнение этой инициативы отвечают Минпросвещения России и исполнительные органы субъектов. Доклад на эту тему нужно будет предоставить до 1 сентября, далее отчеты будут требоваться один раз в год. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов и высшие должностные лица регионов.

Ранее молодые люди от 12 до 24 лет назвали свои любимые фильмы о Великой Отечественной войне. В топ-3 вошли "...А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, "В бой идут одни "старики" Леонида Быкова и "Т-34" Алексея Сидорова.