В "Мосфильме" поддержали идею пересмотра возрастных ограничений для патриотического кино

Систему возрастных ограничений для патриотических фильмов и классических произведений необходимо скорректировать. Об этом заявил гендиректор киноконцерна "Мосфильм", народный артист РФ Карен Шахназаров в беседе с ТАСС.

Таким образом он прокомментировал соответствующую идею сенатора и члена ЦК КПРФ Айрата Гибатдинова.

"Я думаю, что это действительно нужно. <...> Наша классика, на которой воспитываются поколения, получает маркировку 18+ (Установление возрастных ограничений. – Прим. ред.). делается чисто механически", – подчеркнул Шахназаров.

По мнению режиссера, такая маркировка должна быть более гибкой, поскольку дети и подростки способны понимать сложные произведения искусства при наличии воспитательного значения. В качестве примера он привел фильм "Иди и смотри", который рекомендовал для просмотра в школах.

"Мне говорили: "Это жестокая картина". А зачем тогда в школах преподают "Преступление и наказание" про то, как студент зарубил старуху топором? Не нужно делать из детей идиотов", – пояснил гендиректор "Мосфильма".

Шахназаров также отметил, что ограничивать доступ молодежи к патриотическим лентам из-за жестокости в них неправильно, особенно на фоне современного информационного пространства, где дети ежедневно сталкиваются с более суровым контентом в интернете.

Вместе с тем он выразил недовольство практикой редактирования сцен курения в классических фильмах. Он считает, что такие изменения не способствуют борьбе с пагубной привычкой, а только портят старые картины, которые играют важную роль в воспитании.

"Я понимаю, что, безусловно, с курением нужно бороться, но это лучше делать с помощью социальной рекламы", – сказал режиссер, призвав "не выращивать детей в тепличных условиях".

Ранее Российский книжный союз (РКС) обновил отраслевой список книг, в которых есть упоминания о наркотических средствах и которые нужно специально маркировать. В этом перечне оказались и произведения российского писателя и политика Эдуарда Лимонова. В частности, маркировка потребовалась книгам "В Сырах: Роман в промзоне" и "Москва майская" издательства "Альпина.Проза".