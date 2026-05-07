Зумеры назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

Зрители в возрасте 12–24 лет назвали свои любимые фильмы о Великой Отечественной войне. С результатами опроса, проведенного телеканалом "Патриот" в социальных сетях, ознакомилась Москва 24.

Первое место (19% голосов) заняла драма Станислава Ростоцкого "...А зори здесь тихие". Фильм рассказывает о трагической судьбе девушек-зенитчиц, вступивших вместе со старшиной Федотом Васковым в неравный бой с немецкими диверсантами в 1942 году. Картина, которую режиссер-фронтовик посвятил спасшей его медсестре, собрала в советском прокате около 66 миллионов зрителей, получила приз Венецианского фестиваля и номинацию на "Оскар". В настоящее время она входит в школьную программу.

На втором месте (12%) – "В бой идут одни "старики" Леонида Быкова. Фильм повествует о буднях летной эскадрильи, боях, потерях и музыке, которая помогает героям сохранить душевную опору. В центре сюжета – эскадрилья капитана Алексея Титаренко по прозвищу Маэстро, куда приходит пополнение из молодых летчиков. Но на боевые задания "желторотиков" сначала не пускают, заставляя учиться, пока они не докажут свою готовность.

Режиссер сам исполнил главную роль, опираясь на реальные биографии фронтовиков. Лента получила серебряную медаль имени А. П. Довженко, приз за лучшую мужскую роль на Всесоюзном кинофестивале и главную премию "Свобода" на МКФ в Сопоте, а также стала лидером советского проката.

Третье место (11%) занял российский блокбастер "Т-34" Алексея Сидорова – история побега советского танкиста Николая Ивушкина из плена на трофейном танке. Для съемок восстановили настоящий Т-34, а сцены снимали в исторических локациях, включая бывший концлагерь Терезиенштадт в Чехии.

Четвертую строчку (9%) получила военно-биографическая драма "Битва за Севастополь" Сергея Мокрицкого о легендарном снайпере Людмиле Павличенко. Картина охватывает два десятилетия жизни героини, в том числе историческую поездку в США, где речь Павличенко способствовала решению вопроса об открытии второго фронта. Главную роль в фильме исполнила Юлия Пересильд, получившая за эту работу "Золотого орла".

Замыкает пятерку (8%) фильм Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину" по роману Михаила Шолохова. События разворачиваются летом 1942 года, когда изнуренный отступлением полк держит оборону на подступах к Сталинграду. Картина известна выдающимся актерским составом: Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Юрий Никулин. Она стала последней для Шукшина и была отмечена Государственной премией РСФСР.

В опросе также приняли участие зрители старше 35 лет. Они оказались привержены классике: в рейтинг не вошел ни один современный фильм.

Лидером среди этой категории зрителей стал фильм "В бой идут одни "старики" (22,6%), второе место – "Они сражались за Родину" (18,3%), третье – "…А зори здесь тихие" (16,9%). Замыкают пятерку "Офицеры" (7,9%) и "На войне как на войне" (6,3%).

Всего в опросе, проведенном в апреле, приняли участие 1 022 респондента.

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) россиянам доступны тематические цифровые проекты. В частности, пользователи MAX, "ВКонтакте" и "Одноклассников" смогут присоединиться к акции "Бессмертный полк", которая будет проводиться в онлайн-формате.

Помимо этого, MAX предоставит владельцам аккаунтов возможность поздравить родных. Им откроют доступ к сервису для создания открыток и тематических анимированных стикеров.

