VK запускает серию цифровых проектов к 9 Мая

Фото: 123RF.com/ d8nn

VK разработала цифровые проекты к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Данные инициативы позволят не только сохранить память о героях, но и объединить целые поколения, а также поддержать традиции праздника. В частности, пользователи MAX, "ВКонтакте" и "Одноклассников" смогут присоединиться к акции "Бессмертный полк", которая будет проводиться в онлайн-формате.

Для этого нужно до 6 мая включительно загрузить архивные фотографии в мини-приложения, рассказать о своих героях и присоединиться к онлайн-шествию, которое пройдет 9-го числа. Трансляция будет доступна на сайте 2026.polkrf.ru.

Помимо этого, пользователям MAX предоставят возможность поздравить родных. Им откроют доступ к сервису для создания открыток и тематических анимированных стикеров.

Кроме того, 5 мая на платформе VK Видео будет представлен музыкально-поэтический проект "Живые голоса". Зрители смогут послушать стихи военного времени, которые будут прочитаны известными артистами разных поколений – от рэпера Басты до блогеров Вали Карнавал и Влада А4. Всего ожидается 5 выпусков.

9 мая в основном сообществе "ВКонтакте" будет размещен поздравительный музыкальный ролик, в рамках которого артисты Сосо Павлиашвили, Зара, Свят и Ragda вместе с народным хором исполнят песню "Темная ночь". Песня была создана и записана на студии VK Records.

В преддверии Дня Победы музыкальный лейбл VK Records, продюсерский центр Игоря Матвиенко и продюсерский центр "Интеграция" презентовали альбом "Музыка Победы. Часть 2". В него вошли 16 песен военного времени, которые прозвучат по-новому. Альбом доступен на всех площадках с 24 апреля. В записи приняли участие рэпер Баста, певицы Алсу и Валерия, артисты Стас Пьеха и Владимир Пресняков, а также многие другие.

В свою очередь, в "Одноклассниках" пользователи из любой точки мира могут виртуально возложить цветы к мемориалам, расположенным в 25 городах, чтобы почтить память героев ВОВ. Для этого необходимо будет воспользоваться мини-приложением "Цветок Победы". Популярные авторы ОК доставят реальные букеты от участников акции к местам памяти.

Также платформа "Одноклассники" и портал "Культура.РФ" запускают проект "Стихи Победы", в рамках которого с 6 по 10 мая в группе "Культура.РФ" в ОК по хэштегу #стихипобеды будут публиковаться клипы с участием деятелей театра, кино и культуры. Они прочитают стихи военных лет.

Кроме того, Дзен вместе с Государственным историческим музеем разработал проект "Лица Победы", благодаря которому будут собраны материалы на основе музейной коллекции. Пользователи смогут узнать о подвиге народов через личные истории, фронтовые портреты и письма.

7 мая в Дзене пройдет прямой эфир акции "Свет Великой Победы", которая состоится на Мамаевом кургане. Пользователи смогут увидеть аудиовизуальное произведение на скульптуре "Родина-мать зовет!". Материалы и трансляция будут доступны в тематическом канале "День Победы" в Дзене.

Помимо этого, в VK Музыке будет представлен подкаст "Радио Победа", в рамках которого ведущий Иван Литвинов расскажет о роли радио в судьбе страны, а также о том, как в годы войны люди объединялись через эфир. "Кино Mail" также собрали топ-55 лучших советских фильмов про Великую Отечественную войну.

Парад Победы, который пройдет 9 мая, можно будет также посмотреть на платформах VK Видео, "Одноклассники", Дзен и на главной странице Mail.

Специальная программа в честь Дня Победы также будет ждать посетителей ВДНХ 9 и 10 мая. Для гостей подготовили исторический маршрут, объединяющий шесть площадок. Стартовой точкой маршрута станет арт-объект "Говорит Москва" у арки главного входа, посвященный началу Великой Отечественной войны.

