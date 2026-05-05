05 мая, 18:42

РИА Новости: кубанского бизнесмена обвинили в поставках некачественных БПЛА военным

Фото: vk.com/Роман Любименко

Кубанский предприниматель Роман Любименко обвиняется в мошенничестве из-за поставки некачественных БПЛА по завышенным ценам, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Утверждается, что Любименко поставлял беспилотники в департамент администрации Краснодарского края на нужды СВО. Общий ущерб составил 90 миллионов рублей. Факт мошенничества был установлен в рамках расследования в отношении бывшего вице-губернатора края Александра Власова.

Власов занимал пост замгубернатора Кубани по делам казачества с 2020 по 2025 год. Затем его обвинили в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, а в конце сентября чиновник покинул свой пост и заявил о планах направиться в зону спецоперации.

На следующий день мужчину задержали, ему вменяли хищение гуманитарной помощи для участников СВО. Следом суд арестовал Власова.

До этого 8 лет лишения свободы получил бывший заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу. Мужчина признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, а также выплатит штраф в 30 миллионов рублей.

