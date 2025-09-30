Суд арестовал бывшего вице-губернатора Кубани Власова на 2 месяца

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Октябрьский районный суд Краснодара арестовал бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова. Он пробудет под стражей до 29 ноября, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Как уточняется в сообщении, он обвиняется в преступлениях по части 2 статьи 201 и части 3 статьи 33 – части 4 статьи 159 УК РФ.

29 сентября в рамках заседания расширенного совета атаманов Власов заявил, что принял решение отправиться в зону спецоперации. Его поддержали казаки. В тот же день стало известно, что по месту работы экс-замгубернатора прошли следственные действия.

Позже СМИ сообщили, что он был задержан по подозрению в хищении средств целевой субсидии для обеспечения участников спецоперации в особо крупном размере. Предварительно, подчиненные Власова готовили подложные документы, чтобы скрыть следы преступления. При этом казаки-добровольцы испытывали острую нехватку снаряжения и обмундирования.

