ТАСС: по месту работы экс-замгубернатора Кубани Власова провели следственные действия

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Следственные действия по месту работы были проведены у подавшего в отставку заместителя губернатора Краснодарского края Александра Власова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как указывала пресс-служба Кубанского казачьего войска, в рамках заседания расширенного совета атаманов Власов сообщил о принятом решении отправиться в зону проведения спецоперации. Казаки поддержали его.

Ранее глава администрации Миллеровского района Ростовской области Олег Коваленко был задержан по подозрению в превышении полномочий.

По данным оперативников, он поручил заставить директоров образовательных учреждений заключить договоры на эксплуатацию газовых котельных с ООО "Донтеплоэнерго" без концессионных процедур. Таким образом, за первый период бюджету района был нанесен ущерб в размере более 25 миллионов рублей.

