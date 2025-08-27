Форма поиска по сайту

27 августа, 13:07

Происшествия
ТАСС: мэра Владимира Дмитрия Наумова задержали по подозрению в мошенничестве

Мэр Владимира Дмитрий Наумов задержан – СМИ

Фото: ТАСС/Валерия Калугина

Мэр Владимира Дмитрий Наумов задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что задержание произошло утром в среду, 27 августа, на рабочем месте главы города. При этом источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что сейчас в администрации Владимира ведутся следственные действия.

"Интерес для правоохранителей представляет работа главы Дмитрия Наумова", – уточнил собеседник агентства.

Ранее был задержан бывший замгубернатора Челябинской области Александр Уфимцев. До этого он находился в международном розыске по делу о мошенничестве.

По данным СК, в период с 2009 по 2010 год мужчина и трое его соучастников незаконно приобрели право пользования лесным участком в охранной зоне на озере Увильды, который находился в федеральной собственности. Ущерб от действий фигурантов превысил два миллиона рублей.

