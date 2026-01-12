Фото: 123RF.com/blinow61

9 человек спасены при пожаре в жилом доме на Петрозаводской улице в Москве, сообщило столичное управление МЧС в телеграм-канале.

По данным ведомства, в одной из квартир дома загорелись личные вещи и мебель. Пожарные спасли людей, среди которых были дети. Уточнялось, что пожар был оперативно ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в Московском районе Санкт-Петербурга загорелись несколько автомобилей. В машинах Hyundai, Peugeot, Lexus выгорел салон, частично обгорели автомобили Toyota и Mazda.

По предварительным данным, никто не пострадал. Возгорание ликвидировали прибывшие пожарные.