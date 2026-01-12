12 января, 09:42Происшествия
9 человек спасены при пожаре в жилом доме на Петрозаводской улице в Москве
9 человек спасены при пожаре в жилом доме на Петрозаводской улице в Москве, сообщило столичное управление МЧС в телеграм-канале.
По данным ведомства, в одной из квартир дома загорелись личные вещи и мебель. Пожарные спасли людей, среди которых были дети. Уточнялось, что пожар был оперативно ликвидирован.
Ранее сообщалось, что в Московском районе Санкт-Петербурга загорелись несколько автомобилей. В машинах Hyundai, Peugeot, Lexus выгорел салон, частично обгорели автомобили Toyota и Mazda.
По предварительным данным, никто не пострадал. Возгорание ликвидировали прибывшие пожарные.
