ТАСС: пожар на предприятии на востоке Москвы ликвидирован на площади 300 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Пожар на одном из предприятий на востоке столицы ликвидирован на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

"Пострадавших в результате происшествия нет", – указал собеседник журналистов.

При этом в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ отметили, что в производственном комплексе загорелось оборудование.

О возгорании стало известно 7 января. Изначально сообщалось, что в одном из зданий на проспекте Буденного загорелась крыша. На место пожара выехали пожарные. О пострадавших не сообщалось.

