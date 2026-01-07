ТАСС: пожар на предприятии на востоке Москвы ликвидирован на площади 300 "квадратов"

07 января, 22:01Происшествия
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Пожар на одном из предприятий на востоке столицы ликвидирован на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
"Пострадавших в результате происшествия нет", – указал собеседник журналистов.
При этом в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ отметили, что в производственном комплексе загорелось оборудование.
О возгорании стало известно 7 января. Изначально сообщалось, что в одном из зданий на проспекте Буденного загорелась крыша. На место пожара выехали пожарные. О пострадавших не сообщалось.