Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 января, 20:15

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: пожар произошел на территории предприятия на востоке Москвы

Пожар произошел на территории предприятия на востоке Москвы – СМИ

Фото: телеграм-канал "112"

Пожар произошел на территории одного из предприятий на востоке Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что в одном из зданий на проспекте Буденного загорелась крыша. На месте возгорания уже работают пожарные. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее более 500 человек было эвакуировано из торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Рио" на юго-западе Москвы. Это произошло из-за задымления.

По предварительным данным, в ТРЦ произошло возгорание жировых отложений в системе вентиляции на фасаде здания с последующим самозатуханием.

Читайте также


происшествияпожаргород

Главное

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика