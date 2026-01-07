ТАСС: пожар произошел на территории предприятия на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "112"

Пожар произошел на территории одного из предприятий на востоке Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что в одном из зданий на проспекте Буденного загорелась крыша. На месте возгорания уже работают пожарные. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее более 500 человек было эвакуировано из торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Рио" на юго-западе Москвы. Это произошло из-за задымления.

По предварительным данным, в ТРЦ произошло возгорание жировых отложений в системе вентиляции на фасаде здания с последующим самозатуханием.

