06 января, 14:08

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после хлопка бытового газа в доме в Твери

Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после хлопка бытового газа в жилом доме в Твери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел в результате неосторожного обращения с газовым оборудованием, установленным в одной из квартир дома, который находится на улице Виноградова.

Утром 6 января врио главы Тверской области Виталий Королев сообщил, что обломок сбитого БПЛА попал в окна одной из квартир, расположенной на 9-м этаже. В результате погиб проживающий в этом помещении человек, еще двое граждан получили ранения.

Пострадавших доставили в больницу. В свою очередь, жителей соседних квартир эвакуировали. Прибывшие на место пожарные спустя время потушили возникшее из-за хлопка газа возгорание.

Позднее в правительстве Тверской области объяснили, что сперва приняли ЧП за последствия от падения обломков БПЛА, так как в это время в регионе отражалась атака дронов. Однако спустя время следователи сообщили, что предварительной причиной пожара в доме стал хлопок бытового газа.

