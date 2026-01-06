Причиной возгорания в многоэтажке в Твери стал взрыв бытового газа

Фото: СУ СК по по Тверской области

Предварительной причиной пожара в жилом доме в Твери стал хлопок бытового газа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Такой вывод сотрудники регионального главка СК сделали на основе следов, обнаруженных на месте происшествия. По данным ведомства, хлопок бытового газа произошел в ночь на 6 января в квартире мужчины, который погиб.

По факту случившегося проводится проверка. Вместе с сотрудниками МЧС следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, допрашивают очевидцев. По результатам надзорных мероприятий будет принято процессуальное решение.

О проверке также сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Ведомство даст оценку соблюдения требований закона, в том числе о пожарной безопасности. При наличии оснований будет принято решение о принятии мер реагирования.

Утром 6 января врио главы Тверской области Виталий Королев сообщил, что обломок сбитого украинского БПЛА попал в окна одной из квартир 9-го этажа жилого дома. В результате погиб один человек, еще двое получили ранения.

Пострадавших доставили в больницу. В свою очередь, жителей соседних квартир эвакуировали. Прибывшие на место пожарные спустя время потушили возникшее в квартире возгорание.

Позднее в пресс-службе правительства Тверской области со ссылкой на Королева пояснили, что сперва приняли ЧП за последствия от падения обломков БПЛА, так как в это время в регионе отражалась атака дронов. Власти пообещали провести восстановительные работы по плану. Сейчас специалисты подключают газ в квартирах.

