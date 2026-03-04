Собянин: Москва заключила 268 тыс контрактов с малым бизнесом в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2025 году правительство Москвы заключило с малым бизнесом со всей России 268,3 тысячи контрактов – почти три четверти от общего числа госконтрактов города. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Мэр уточнил, что в столице зарегистрировано более 919 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. На них трудится каждый третий работающий горожанин – свыше 3,7 миллиона человек.

"Такая масштабная база превращает малый бизнес в одного из ключевых партнеров города при решении самых разных задач – от обеспечения повседневных нужд жителей до реализации крупных инфраструктурных проектов", – подчеркнул Собянин.

Он отметил, что столичное правительство предлагает предпринимателям множество мер поддержки, среди которых особенно значима возможность участвовать в госзакупках и продавать продукцию надежному покупателю по разумной цене.

Основные категории контрактов с малым бизнесом:



медицинские изделия и лекарства – 48,6 тысячи контрактов;

строительные товары – 22,7 тысячи;

хозяйственные товары и бытовая техника – 20,9 тысячи;

образовательные услуги – 20,1 тысячи;

информационно‑технологические товары, средства связи, оргтехника и электроника – 13,5 тысячи контрактов.



Практически 60% из них заключено с московскими предпринимателями. Также активно участвовали в закупках поставщики из Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской, Нижегородской и Владимирской областей.

При этом, чтобы помочь малому бизнесу в торгах, город внедрил ряд мер. В частности, с 2022 года все закупки до 20 миллионов рублей проводятся исключительно среди субъектов малого предпринимательства.

Также на портале "Малый бизнес Москвы" работает бесплатный сервис "Подбор госзакупок 44‑ФЗ/223‑ФЗ". Он помогает находить тендеры с учетом специфики бизнеса, а эксперты ГБУ "Малый бизнес Москвы" могут проконсультировать предпринимателей. Сервис доступен компаниям, индивидуальным предпринимателям, самозанятым и тем, кто только планирует открыть дело в столице.

Кроме того, на портале поставщиков, 90% пользователей которого – представители малого и среднего бизнеса, запущен сервис с искусственным интеллектом. Он автоматически формирует краткое содержание договоров, помогая быстрее оценить их условия.

С помощью него школы, детсады, поликлиники и другие учреждения приобретают необходимую продукцию. Ежедневно на платформе публикуется около 800 котировочных сессий. В каждом мини-аукционе участвуют в среднем 7 предпринимателей, начальная цена закупки снижается на 14%.

Московский гарантийный фонд, в свою очередь, помогает бизнесу получать финансирование и банковские гарантии под исполнение госконтрактов. Поручительства покрывают до 70% обязательств, максимальная сумма – до 100 миллионов рублей.

Например, организатор спортивных мероприятий – компания "ЮККА ТРАВЭЛ" – с помощью гарантийной поддержки заключила 22 госконтракта. Центр "ОРТОМОДА", производящий ортопедическую обувь, подписал таким образом 12 контрактов.

Участие малого бизнеса в госзакупках позволяет городу получать продукцию по обоснованным ценам, а предпринимателям – развивать дело и создавать рабочие места. Это соответствует целям нацпроектов "Эффективная и конкурентная экономика" и "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

Ранее сообщалось, что сервис "Торговый сбор Москва" в 2025 году отработал около 11 тысяч обращений столичных предпринимателей. Это почти в 2,5 раза превышает показатель 2024 года. Наибольшей популярностью пользовался раздел, позволяющий самостоятельно рассчитать ставку торгового сбора в зависимости от характеристик и местоположения объекта.