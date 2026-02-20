График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 16:05

Экономика

Налоговики Москвы подвели итоги работы за 2025 год

Фото: nalog.gov.ru

Состоялось расширенное заседание коллегии УФНС России по Москве, на котором были подведены итоги работы управления за 2025 год и выделены основные задачи на 2026 год. Об этом сообщается на официальном сайте ФНС РФ.

Руководитель УФНС Москвы Марина Третьякова представила доклад о результатах администрирования доходов, работе подведомственных инспекций и реализации мер по повышению собираемости налогов.

Из доклада следует, что по итогам 2025 года общий объем доходов, администрируемых московским управлением, составил 11,6 триллиона рублей с темпом роста почти 120%. В консолидированный бюджет РФ поступило 7,95 триллиона рублей, или 121% к уровню 2024 года.

При этом доля Москвы в общих поступлениях страны составила 21%. В федеральный бюджет перечислено 3,857 триллиона рублей, а в бюджет Москвы – 4,77 триллиона рублей. Перечисление страховых взносов на обязательное социальное страхование выросло на 17% и составило 3,618 триллиона рублей.

Особое внимание в докладе было уделено борьбе с теневой занятостью. В 2025 году почти 64 тысячи москвичей легализовали источники дохода, а сумма НДФЛ и страховых взносов с легализованных доходов превысила 9 миллиардов рублей. Общие поступления по всем налогам в результате контрольной работы составили 110 миллиардов рублей.

На 2026 год управление поставило задачу максимизировать собираемость налогов, совершенствовать межведомственное взаимодействие и обеспечить высокий профессиональный уровень сотрудников.

Ранее в ГД предложили начать откладывать на год вступление в силу новых налоговых законов, повышающих ставки, сборы и страховые взносы. Парламентарии объясняли, что повышение налогов может вступать в силу уже через месяц после публикации закона. Это бьет не только по бизнесу, но и по обычным гражданам.

