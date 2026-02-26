Роскомнадзор предупредил о поддельных письмах о запрете VPN на работе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Роскомнадзор предупредил россиян о рассылке поддельных писем от имени ведомства о запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что фейковые письма были отправлены с адресов электронной почты rsockanc56@mail.ru в четверг, 26 февраля. При этом они выглядят как официальные документы с электронной подписью сотрудника.

Там подчеркнули, что настоящие письма от Роскомнадзора содержат электронную подпись в формате .sig. Ее подлинность проверяется через портал "Госуслуги". Также официальная рассылка осуществляется только с электронной почты формата name@rkn.gov.ru.

Россиян и организации призвали проявить бдительность и игнорировать сообщения с иных адресов.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал 469 VPN-сервисов в России по состоянию на конец февраля. В ведомстве напомнили, что доступ к ним ограничивается в соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, которые утвердило правительство.

