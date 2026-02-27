Собянин: еще один летевший к Москве БПЛА сбит системой ПВО Минобороны

Фото: министерство обороны РФ

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве ночью пятницы, 27 февраля. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – добавил мэр столицы.

В четверг, 26 февраля, подразделения ПВО отразили атаку 27 беспилотников в столичном регионе. О каких-либо последствиях воздушной атаки не сообщалось.

На фоне угрозы БПЛА столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево временно закрывались на прием и выпуск воздушных судов. Однако спустя некоторое время авиагавани возобновили работу.