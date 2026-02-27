02:24Мэр Москвы
Собянин: еще один летевший к Москве БПЛА сбит системой ПВО Минобороны
Фото: министерство обороны РФ
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве ночью пятницы, 27 февраля. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – добавил мэр столицы.
В четверг, 26 февраля, подразделения ПВО отразили атаку 27 беспилотников в столичном регионе. О каких-либо последствиях воздушной атаки не сообщалось.
На фоне угрозы БПЛА столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево временно закрывались на прием и выпуск воздушных судов. Однако спустя некоторое время авиагавани возобновили работу.