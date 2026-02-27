В парках Москвы ускорили мобильный интернет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В музее-заповеднике "Коломенское" и Люблинском парке Москвы ускорили мобильный интернет, сообщает пресс-служба компании "МегаФон".

"В январе посещаемость Коломенского и Люблинского парков выросла на 14%, и это напрямую отражается на работе сети", – рассказал директор московского отделения "МегаФона" Виктор Югай.

Отмечается, что специалисты задействовали как высокочастотные, так и низкочастотные диапазоны, увеличив емкость сети и обеспечив качественное покрытие на территории парков, включая удаленные аллеи. Кроме того, дополнительно внедрена технология VoLTE. Благодаря проведенным работам посетители парков смогут пользоваться интернетом на средней скорости 130 Мбит/с.

Ранее москвичей пригласили интересно провести последние выходные "Зимы в Москве". Например, взрослый квиз "Живое наследие" состоится 28 февраля в музее-заповеднике "Коломенское". Участникам предстоит ответить на вопросы о московской архитектуре в кино, литературе и музыке.

В рамках завершения "Зимы в Москве" в столичных парках в ночь на воскресенье состоится акция "Ночь на катке". Поэтому жители и гости Москвы смогут попасть на катки бесплатно.