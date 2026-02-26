Москвичей приглашают интересно провести последние выходные "Зимы в Москве"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Москвичи приглашаются на мероприятия проекта "Зима в Москве" 28 февраля и 1 марта, посвященные окончанию календарной зимы, передал портал мэра и правительства столицы.

Написать зимний пейзаж, собрать светильник, создать венок из сухоцветов и не только

Мастер-классы по квиллингу, рисованию пейзажей и созданию открыток состоятся в павильоне "Фабрика подарков" проектов "Молодежь Москвы" и "Сделано в Москве" в парке искусств "Музеон". Мероприятия пройдут 27 и 28 февраля, вход свободный.

28-го числа на площади Славы пройдут занятия по сборке портативных фонарей и светильников, а также по трехмерному моделированию объектов культурного наследия. Все, что участники мероприятий создадут в ходе занятий, они смогут забрать с собой.

Кроме того, в парках столицы пройдут тематические занятия в рамках проекта "Лесные библиотеки". В субботу, 28 февраля, в парке "Ходынское поле" пройдут мастер-классы по созданию панно из мха и венка из сухоцветов, а в воскресенье гости сделают композиции из сухоцветов и открытки акварелью.

В усадьбе Воронцово 28-го числа ожидаются аналогичные мастер-классы. 1 марта здесь научат создавать гербарий в фоторамке и букет из сухоцветов. Гербарий и панно можно будет оформить также в парке 50-летия Октября в выходные.

Увидеть шоу и спектакли

В Лефортове на катке на Солдатской улице ожидается театральная постановка "Ленточная карусель" 27 февраля. Вход свободный. В тот же день в библиотеке № 267 имени Н. К. Крупской состоится иммерсивный спектакль "Москва: любить нельзя оставить". Кроме того, "Искреннее шоу" пройдет 28 февраля в парке 70-летия Победы.

Проверить свои знания

Квиз об истории Москвы для юных горожан, которым уже исполнилось 12 лет, пройдет в библиотеке № 267 имени Н. К. Крупской. Мероприятие состоится 27 февраля, победителей и участников ждут подарки, но необходима предварительная регистрация.

Взрослый квиз "Живое наследие" состоится 28 февраля в музее-заповеднике "Коломенское". Участникам предстоит ответить на вопросы о московской архитектуре в кино, литературе и музыке. Вход свободный.

Отметить День защитника Отечества и отреставрировать объект культурного наследия

На фестивальной площадке на Ореховом бульваре 28 февраля гостей ждет деловая игра "Отреставрируй Москву". Участники мероприятия смогут пройти все этапы реставрации конкретного здания – от составления проекта до приспособления памятника архитектуры к современной жизни.

В честь Дня защитника Отечества, который отмечался 23 февраля, управа Тверского района столицы подготовила мероприятия на катке в Новослободском парке. 28 февраля ожидаются эстафеты на льду, турнир по дартсу и мастер-класс по созданию съедобных картин для птиц.

Выбрать доброе дело

До 28-го числа горожане могут принести свои подарки для участников СВО и детей, проживающих в новых регионах страны. Также волонтеры принимают зоотовары для бездомных животных. Сделать это можно в свыше 30 павильонах "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает", включая павильоны на Тверской площади, на Новом Арбате, площади Революции, Красной площади.

В рамках акции "Ход добра" до субботы москвичи могут передать настольные игры для военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях. Подарки, кроме павильонов "Фабрика подарков", принимают также в штабах по сбору гуманитарной помощи и волонтерских центрах "Доброе место".

Желающие смогут присоединиться к акции "Накорми друга" и передать зоотовары для эвакуированных животных, которых содержат в приютах Белгородской и Курской областей, а в рамках акции "Свет добра" для жителей приграничных регионов принимают светоотражающие браслеты, наклейки и другие элементы, повышающие видимость в темное время суток.

От перетягивания палки до батутов и аттракционов: где поиграть

Турниры по перетягиванию палки, боям подушками на бревне и прыжкам в мешках состоятся 28 февраля на стадионе "Авангард". Здесь же для детей и их родителей пройдут спортивно-логические игры.

В тот же день в детском парке "Фили" посетители смогут попробовать свои силы в турнирах по брумболу. Здесь же для граждан подготовили фитнес-зарядку и веселые старты. Посетить лазертаг и мини-ориентирование можно на площади Туве Янссон, игры народов мира состоятся в сквере у транспортно-пересадочного узла "Некрасовка".

28-го числа в павильоне "Фабрика подарков" в парке искусств "Музеон" можно будет поиграть в различные настольные игры, включая шахматы, шашки, "Уно", "Крокодила" и "Мафию". Кроме того, на фестивальной площадке "Алма-Атинская" участники настольной игры "Азбука архитектуры" научатся определять к какому архитектурному стилю относятся исторические здания.

Зимние забавы: спорт, танцы, ретрофестиваль и многое другое

Праздник состоится 27 февраля в Левобережном районе Москвы. На катке на Фестивальной улице можно будет посетить мастер-классы по росписи одежды и стрит-арту, а также увидеть танцевальный флешмоб.

В олимпийском комплексе "Лужники" 27 февраля пройдут мастер-классы олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Поиграть в хоккей в валенках, керлинг, снежный дартс и хоккейный бильярд можно 28 февраля на фестивале "Московские традиции". Сеансы состоятся в Парке Горького, в музее-заповеднике "Коломенское", стадионе "Авангард", конноспортивном комплексе "Битца".

В тот же день в "Лужниках" пройдет спортивный праздник в ретростиле "Зимний день московского спорта". Гостей ждут ретрогонка, тюбинговая горка со свободным катанием и бесплатным пунктом проката. На катке "Южный" состоится ретрофестиваль на льду, парадом костюмов и викторинами, а также мастер-класс серебряного призера Олимпийских игр Александра Энберта.



В рамках завершения "Зимы в Москве" в столичных парках в ночь на воскресенье состоится акция "Ночь на катке". Поэтому жители и гости Москвы смогут попасть на катки бесплатно. Также их ждет развлекательная программа с диджей-сетами, мастер-классами по фигурному катанию, живой музыкой, выступлениями аниматоров и артистов.

