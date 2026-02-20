График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 16:06

Спорт

"Зимний день московского спорта" в стиле ретро состоится в "Лужниках"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

"Зимний день московского спорта" пройдет в олимпийском комплексе "Лужники" в субботу, 28 февраля. Он станет завершающим спортивным событием зимнего сезона, сообщили в пресс-службе департамента спорта столицы.

Гостей ждут тюбинговая горка, лыжно-биатлонная трасса, каток и десятки активностей для всей семьи. В 11:00 стартует ретрогонка с раздельным стартом. Обязательное условие – хотя бы один элемент одежды в стиле ретро. Жюри выберет лучший образ, после чего состоится суперфинал на скорость. Победителей определят в двух номинациях: за стиль и за время на дистанции.

Также весь день с 11:00 будет работать бесплатный прокат тюбингов. С 14:30 до 17:30 на катке "Южный" – ретрофестиваль: массовое катание под хиты 1960–1990-х, парад костюмов, викторины о советском спорте и русских сказках. Мастер-класс по фигурному катанию проведет Александр Энберт.

На территории фестиваля – веселые старты, перетягивание каната, снежная эстафета, мастер-классы по силовым видам, хоккей с ретроклюшками, боулинг валенками, керлинг, волейбол на снегу, дартс и городки.

Главный символ дня – ретрогирлянда из спортивных открыток. Гости смогут написать пожелания себе или московскому спорту и разместить их на ленте. К концу дня гирлянда станет арт-объектом. Также будет работать чайная зона с самоваром, ретрофотозоны и творческие мастер-классы – с 13:00 до 18:00.

На главной сцене пройдут шоу спортсменов, зарядка с олимпийским чемпионом Виком Уайлдом, зумба, выступления певцов Алены Апиной, Валерии и Дмитрия Маликова. Вместе с тем запланированы встречи с известными спортсменами.

Вход свободный, на некоторые активности требуется предварительная регистрация. Для участников СВО и их семей – приоритетный доступ.

Ранее сообщалось, что в столице с 23 февраля по 1 марта пройдет Неделя керлинга. Отмечалось, что главная цель проекта – популяризировать этот олимпийский вид спорта и сделать его доступным для москвичей и гостей города. В рамках этой недели откроется 6 игровых зон в разных районах Москвы.

"Москва – столица спорта": игра городки стала популярна среди молодежи

