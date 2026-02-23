США прекратят взимать ряд пошлин с 24 февраля

Фото: Москва 24

Американские власти с 24 февраля не будут взимать дополнительные пошлины с продукции, которая ввезена для потребления или снята со склада для потребления. Об этом сообщает Служба пограничного и таможенного контроля США.

Тарифы были введены в соответствии с законом об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA). При этом, по данным агентства Reuters, в представленном Службой пограничного и таможенного контроля США списке есть пошлины, которые Верховный суд Штатов признал незаконными.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира. Указ вступил в силу немедленно.

Такая мера со стороны Трампа стала ответом на решение Верховного суда США. Спустя время президент США поднял тарифы до 15%. Также он пообещал в ближайшие несколько месяцев выпустить новые юридически допустимые пошлины.

