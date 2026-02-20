График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Новости

Новости

20 февраля, 18:38

Политика

Верховный суд США принял решение против импортных пошлин Трампа

Фото: depositphotos/actionsports

Верховный суд США признал превышением полномочий введение администрацией американского лидера Дональда Трампа пошлин на импорт под предлогом чрезвычайного положения. Об этом сообщает ТАСС.

Суд поддержал решение нижестоящей инстанции. За это проголосовали шесть судей, однако трое высказались против.

Ранее Трамп подписал указ, оставляющий за США право ввести дополнительные импортные пошлины на товары из государств, которые продолжают вести торговлю с Ираном.

Новые меры позволяют устанавливать тарифы в размере 25% на импортируемые товары из любой страны, прямо или косвенно закупающей иранские товары или услуги.

По словам главы Белого дома, США уже получили 600 миллиардов долларов за счет введения пошлин. Он назвал их "незаменимыми для достижения успеха".

Трамп добавил, что в случае отмены пошлин Верховным судом США он непременно найдет какую-либо замену этим тарифам.

судыполитикаэкономиказа рубежом

