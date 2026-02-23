Форма поиска по сайту

23 февраля, 10:42

Общество

Желтый уровень погодной опасности введен в Московском регионе из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за снегопада и гололедицы на дорогах. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Предупреждение будет действовать с 21:00 23 февраля до 21:00 24 февраля.

Температура воздуха в Москве в понедельник, 23 февраля, составит от 2 градусов мороза до 0 градусов. В столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег.

В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 4 до плюс 1 градуса, в некоторых районах возможны осадки. Вместе с тем в столичном регионе будет дуть южный ветер, скорость которого составит 4–9 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба в Москве 23 февраля

