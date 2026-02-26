Axios: Зеленский заявил Трампу, что надеется на завершение конфликта до конца года

Фото: ТАСС/EPA/POOL/SARAH MEYSSONNIER

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом выразил надежду, что украинский конфликт удастся урегулировать до конца текущего года. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

В ответ на это Трамп заявил, что предпочел бы завершить конфликт в течение месяца. По его словам, боевые действия на Украине продолжались слишком долго.

Зеленский и Трамп провели телефонный разговор 25 февраля. Среди прочего они обсудили подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров, который может пройти в начале марта. Украинский лидер рассчитывает, что эта встреча даст возможность перейти к переговорам на уровне президентов.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров с участием представителей России, Украины и США проходили в Женеве 17 и 18 февраля. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский.