Участники фестиваля "Масленица" передали часть вырученных средств бойцам СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Столичные предприниматели, работавшие на площадках фестиваля "Масленица", передали часть выручки на поддержку бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Многие представители малого бизнеса регулярно помогают военнослужащим – отправляют деньги в фонды, присоединяются к сборам или лично доставляют грузы в зону спецоперации. Чаще всего передают свою продукцию, например печатные пряники или шерстяные вязаные носки.

Пасечник Алмаз Мухаметшин – один из тех, кто постоянно отправляет военнослужащим натуральный мед и продукты пчеловодства. Он также участвует в праздничных отправках посылок совместно с волонтерами.

Мухаметшин собирает гуманитарные грузы с первых дней СВО. На фронте служат его друзья, а также родной племянник. Сначала военнослужащие просили теплые одеяла, а сейчас им необходимы узкоспециализированные вещи для дополнительного укрепления и защиты военной техники.

В свою очередь, предприниматель Назар Белоногов также поддерживает бойцов с самого начала спецоперации. Он передает своим знакомым и конкретным подразделениям как гуманитарные грузы, так и технику. Недавно его коллектив передал военнослужащим автомобиль УАЗ. По его словам, помощь продолжается по конкретным заявкам.

К благотворительной инициативе присоединились и шеф-повара московских ресторанов. В зимнем клубе "Москва" на Тверском бульваре они готовили масленичные угощения по авторским рецептам, а все средства от их продажи также направили участникам СВО.

Ранее волонтеры Москвы передали жителям Донецка более пяти тонн гуманитарной помощи, а также направили участникам СВО подарки. Отмечалось, что среди добровольцев много студентов столичных вузов. Гуманитарные грузы включали в себя средства личной гигиены, детские товары, продукты питания, термобелье и многое другое.