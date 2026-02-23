Форма поиска по сайту

23 февраля, 13:16

Мэр Москвы

Москвичи поддержали участников СВО в преддверии 23 Февраля – Собянин

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX, как жители столицы поддержали участников спецоперации в преддверии Дня защитника Отечества, который отмечается 23 Февраля.

В частности, более 20 тысяч открыток с пожеланиями и словами благодарности было составлено школьниками и студентами колледжей. Помимо этого, они постоянно направляют на передовую продукты и вещи первой необходимости, а также шьют постельное и адаптивное белье для госпиталей.
 
Поздравили военных и участники городской программы лояльности "Миллион призов", которые направляют в благотворительные фонды баллы, полученные за участие в электронных проектах. При этом благодаря этим баллам бойцы получают необходимое снаряжение, технику, медикаменты, стройматериалы и многое другое.
 
Поддержать участников спецоперации москвичи могли и с помощью подарков, которые создавались заранее или покупались в фирменных магазинах проекта "Сделано в Москве". В свою очередь, посетители рыбных рынков "Москва – на волне" приобретали консервированные морепродукты для военных и оставляли их в специальной корзине для штаба "Москва помогает".
 
Также в мероприятиях по сбору гумпомощи для участников СВО участвуют фермеры московских ярмарок, которые уже направили в зону боевых действий алтайский мед, сухофрукты, орехи, картофель, яблоки, домашние соленья, варенье, тушенку из оленины и теплую одежду.
 
Свои поздравления горожане также передавали в павильонах "Фабрика подарков" и штабах проекта "Москва помогает", а также в волонтерских центрах "Доброе место". В результате в рамках данных акции было собрано свыше 30 тысяч подарков, которые будут лично вручены военным от столичных волонтеров.

В День защитника отечества Владимир Путин вручил медали "Золотая Звезда" военным, которым было присвоено звание Героя России. Церемония награждения прошла в Представительском кабинете Кремля. Ее также посетил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

В числе тех, кто получил награды, был генерал-лейтенант Арутюн Дарбинян, полковник Вячеслав Веденин, подполковник Инал Гериев, старший лейтенант Сергей Каримов, генерал-майор Евгений Ковылин, лейтенант Михаил Король и старший лейтенант Владимир Силенко.

Российский лидер поздравил всех военнослужащих с праздником, а также с полученными госнаградами. Он поблагодарил солдат за службу Отечеству и попросил всегда помнить об ответственности за судьбы подчиненных. Президент также попросил передать искренние слова поддержки родственникам военных.

День защитника Отечества отметят в парке "Патриот"

мэр Москвыобществогород

