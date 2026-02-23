Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 12:31

Происшествия
Главная / Новости /

Himalayan Times: не менее 18 человек погибли при крушении автобуса в Непале

Не менее 18 человек погибли при крушении автобуса в Непале – СМИ

Фото: kathmandupost.com

Не менее 18 человек погибли, еще 25 получили ранения после падения в реку автобуса в Непале. Об этом сообщает издание Himalayan Times.

Инцидент произошел в ночь на 23 февраля примерно в 90 километрах к западу от Катманду. Автобус, перевозивший свыше 35 пассажиров, ехал из Покхары в столицу Непала. Точная причина ЧП выясняется. Предварительно, транспортное средство упало в реку из-за превышения скорости.

В спасательной операции принимают участие военные, полиция и местные жители. Пострадавшие, в том числе две пассажирки из Японии и из Нидерландов, были госпитализированы. Власти сообщили, что среди погибших был гражданин Новой Зеландии.

Ранее более 10 человек погибли и 2 пострадали при ДТП с грузовиком на северо-востоке Египта. Инцидент произошел на трассе Порт-Саид – Исмаилия. Уточнятся, что грузовик столкнулся с пикапом, в котором находились рабочие.

Пострадавших доставили в медучреждение. Тела погибших распредели между тремя больницами. Причины аварии не раскрываются.

Читайте также


происшествияДТПза рубежом

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика