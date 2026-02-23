Himalayan Times: не менее 18 человек погибли при крушении автобуса в Непале

Фото: kathmandupost.com

Не менее 18 человек погибли, еще 25 получили ранения после падения в реку автобуса в Непале. Об этом сообщает издание Himalayan Times.

Инцидент произошел в ночь на 23 февраля примерно в 90 километрах к западу от Катманду. Автобус, перевозивший свыше 35 пассажиров, ехал из Покхары в столицу Непала. Точная причина ЧП выясняется. Предварительно, транспортное средство упало в реку из-за превышения скорости.

В спасательной операции принимают участие военные, полиция и местные жители. Пострадавшие, в том числе две пассажирки из Японии и из Нидерландов, были госпитализированы. Власти сообщили, что среди погибших был гражданин Новой Зеландии.

Ранее более 10 человек погибли и 2 пострадали при ДТП с грузовиком на северо-востоке Египта. Инцидент произошел на трассе Порт-Саид – Исмаилия. Уточнятся, что грузовик столкнулся с пикапом, в котором находились рабочие.

Пострадавших доставили в медучреждение. Тела погибших распредели между тремя больницами. Причины аварии не раскрываются.

