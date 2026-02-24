Форма поиска по сайту

24 февраля, 21:44

Политика
Аналитик Юшков: прекращение поставок электроэнергии "больно ударит" по Украине

Эксперт предупредил об угрозе ухудшения ситуации в украинской энергетике

Фото: depositphotos/chungking

Если Венгрия и Словакия полностью прекратят поставлять Украине электроэнергию, это станет "большим ударом" для киевского режима. Такое мнение в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперт напомнил, что именно Венгрия и Словакия являются крупнейшими поставщиками электроэнергии для украинской стороны. В связи с этим Юшков указал, что эти страны могут не только прекратить поставку нефтепродуктов Киеву, но и отправку российского газа, который киевский режим получает по "Турецкому потоку".

"Во всех сегментах есть чем надавить. Это будет очень болезненно для Киева", – отметил аналитик.

Он также указал, что у Украины наблюдается жестокий дефицит электроэнергии. В настоящее время киевский режим получает данный ресурс благодаря импорту из двух соседних стран, а также с помощью трех собственных АЭС.

Словакия перестала получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" с февраля этого года. Однако, как указало словацкое министерство экономики, возникшая ситуация не представляла угрозы для энергобезопасности страны.

Аналогичная ситуация коснулась и Венгрии, которая вместе со Словакией обратилась к Хорватии, попросив разрешить транзит российской нефти по морю. Венгерская нефтегазовая компания MOL предположила, что первые объемы горючего таким образом могут быть доставлены стране уже в марте.

На фоне произошедшего Венгрия приняла решение остановить экспорт дизельного топлива на Украину. Также страна пообещала продолжить блокировать предоставление украинской стороне кредита в 90 миллиардов евро от Евросоюза, пока Киев препятствует транзиту российской нефти по "Дружбе".

Помимо этого, страна может прекратить подачу электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит российского топлива по нефтепроводу. Кроме того, премьер Венгрии Виктор Орбан пообещал продолжить блокировку всех санкций против России на фоне действий украинской стороны.

В свою очередь, премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что прекратил поставки электроэнергии на Украину. Таким образом он отреагировал на остановку Киевом поставок российской нефти по трубопроводу. Несмотря на это, в "Укрэнерго" заявили, что решение словацких властей не повлияет на стабильность работы национальной энергосистемы.

