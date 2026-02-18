MOL заказала первые поставки российской нефти морским путем через Хорватию

Фото: 123RF.com/mikkiorso

Венгерская нефтегазовая компания MOL заключила первые соглашения на морские поставки российской нефти через Хорватию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает агентство MTI.

Сийярто отметил, что первые поставки уже в пути. По его словам, они ожидаются в порту Хорватии в начале марта. Далее в течение 5–10 дней сырье будет доставлено на НПЗ в Венгрии и Словакии.

Глава МИД напомнил, что Будапешт и Братислава обратились к Загребу с просьбой санкционировать транзит российской нефти через хорватскую территорию после того, как Украина заблокировала поставки по трубопроводу "Дружба". По мнению Сийярто, Киев таким образом пытается спровоцировать энергетические трудности в Венгрии накануне парламентских выборов, рассчитывая повлиять на внутриполитическую ситуацию.

Министр также считает, что президент Украины Владимир Зеленский намерен создать кризис с поставками нефти, однако правительство Венгрии готово к подобному сценарию.

Кроме того, министр сообщил, что Венгрия располагает запасами нефти, достаточными для снабжения НПЗ более чем на три месяца. При этом Будапешт намерен воспользоваться правилом Евросоюза, позволяющим Венгрии и Словакии закупать российскую нефть и провозить в страну морским путем в случае перебоев с трубопроводными поставками.

Украинские войска атаковали нефтепровод "Дружба" в ночь на 18 августа 2025 года, что привело к приостановке поставок продукции. Возобновить их удалось 20 августа.

Несколько дней спустя произошла очередная атака, после которой Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии с просьбой гарантировать энергобезопасность.

Поставки по нефтепроводу возобновились 28 августа. Однако в начале февраля 2026 года они вновь были приостановлены. СМИ отмечали, что значительное сокращение объема поставок началось еще в январе.

В свою очередь, Еврокомиссия потребовала от Киева предоставить план по восстановлению нефтепровода "Дружба". По информации журналистов, в ЕК ожидают график ремонта в ближайшее время.