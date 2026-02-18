Жена основателя Playboy заявила, что его фонд хранит непристойные фото девочек

Фото: ТАСС/Zuma/Marcel Thomas

Вдова основателя журнала Playboy Хью Хефнера Кристал заявила, что его фонд хранит альбомы "с тысячами непристойных фотографий женщин", среди которых могут быть изображения несовершеннолетних, передает CBS.

Она отметила, что "критически важно" понимать, что речь идет о снимках, которые не появлялись в журналах – это личные моменты, которые фиксировались за "закрытыми дверями".

По данным СМИ, Хефнер также сообщила, что ее отстранили от должности президента фонда Hugh M. Hefner Foundation после того, как она заявила о своей озабоченности по поводу 3 тысяч альбомов, в которых содержатся снимки женщин, сделанные до, во время и после сексуальных контактов. Помимо этого, вдову и ранее просили уйти с должности, но она отказалась.

"Кристал приняла смелое решение высказаться по этому вопросу не только от своего лица, но и от лица тысяч других женщин и, возможно, девочек, которые запечатлены в этих альбомах или упоминаются в личном секс-дневнике Хью Хефнера", – подчеркнула ее адвокат Глория Оллред.

По словам вдовы, альбомы велись с 1960-х годов. При этом ни она, ни адвокат не подтвердили напрямую наличие детской порнографии в данных альбомах.

