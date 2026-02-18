Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 16:21

В мире

Жена основателя Playboy заявила, что его фонд хранит непристойные фото девочек

Фото: ТАСС/Zuma/Marcel Thomas

Вдова основателя журнала Playboy Хью Хефнера Кристал заявила, что его фонд хранит альбомы "с тысячами непристойных фотографий женщин", среди которых могут быть изображения несовершеннолетних, передает CBS.

Она отметила, что "критически важно" понимать, что речь идет о снимках, которые не появлялись в журналах – это личные моменты, которые фиксировались за "закрытыми дверями".

По данным СМИ, Хефнер также сообщила, что ее отстранили от должности президента фонда Hugh M. Hefner Foundation после того, как она заявила о своей озабоченности по поводу 3 тысяч альбомов, в которых содержатся снимки женщин, сделанные до, во время и после сексуальных контактов. Помимо этого, вдову и ранее просили уйти с должности, но она отказалась.

"Кристал приняла смелое решение высказаться по этому вопросу не только от своего лица, но и от лица тысяч других женщин и, возможно, девочек, которые запечатлены в этих альбомах или упоминаются в личном секс-дневнике Хью Хефнера", – подчеркнула ее адвокат Глория Оллред.

По словам вдовы, альбомы велись с 1960-х годов. При этом ни она, ни адвокат не подтвердили напрямую наличие детской порнографии в данных альбомах.

Ранее сообщалось, что британский актер Ноэль Кларк, известный по роли в сериале "Доктор Кто", задержан по подозрению в попытке изнасилования, которое произошло в Лондоне в 2007 году. Помимо этого, актеру вменяются непристойное поведение и сексуальные домогательства. В полиции отметили, что он был арестован 10 февраля и допрошен детективами в рамках расследования.

Читайте также


за рубежом

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика