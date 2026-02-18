Россияне рассказали о постоянном обновлении чатов в Telegram

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители России пожаловались на постоянное обновление чатов в мессенджере Telegram, сообщает РИА Новости.

В частности, там не загружаются переписки и идет постоянное соединение сети. Кроме того, при установленном соединении Telegram все равно работает со сбоями. По словам пользователей, сообщения в чатах дублируются, а статус прочитано не отображается.

Также при получении нового сообщения на смартфоне у пользователя высвечивается push-уведомление, однако в самом чате этого сообщения нет.

Россияне и белорусы 18 февраля сообщили о проблемах в работе Telegram. Всего насчитывалось более 2,5 тысячи жалоб за сутки. В России проблемы с мессенджером наблюдались в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве.

При этом с 10 февраля в России началось замедление работы мессенджера. По данным Роскомнадзора, причиной решения стало игнорирование законодательства. Как позже заявили в Минцифры, администрация платформы оставила без ответа около 150 тысяч запросов на удаление противоправного контента.