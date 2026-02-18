В Петербурге могут запретить работу мигрантов в торговле

Фото: depositphotos/dimaberkut

Полиция Санкт-Петербурга планирует выступить с инициативой о запрете работы трудовых мигрантов в оптовой и розничной торговле, сообщил глава ГУ МВД по городу и Ленинградской области Роман Плугин.

Об этом он высказался после гибели посетителя торгового центра в Петербурге после конфликта с охранниками. Он отметил, что по закону охранниками могут работать лишь граждане России, но бизнесмены скрытно привлекают мигрантов, пряча их за должностями консультантов или кладовщиков.



"Этот факт есть. И в этой связи мы сейчас формируем свою инициативу по примеру инициативы с курьерами и таксистами", – сказал Плугин перед депутатами заксобрания города.

Он добавил, что в МВД уже изучили возможный экономический эффект от такой меры и выяснили, что это не нанесет удара по экономике.

Инцидент, о котором упомянул Плугин, произошел 21 января в торговом центре "Сити Молл" в Приморском районе Петербурга. Сотрудники ТЦ обратились к молодому человеку, заподозрив его в краже. После перепалки состояние молодого человека ухудшилось. Позже он скончался в медучреждении.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Спустя время его переквалифицировали в убийство группой лиц. Уточнялось, что молодой человек умер от механической асфиксии, то есть удушья.

В прошлом году власти Петербурга расширили список видов деятельности, в которых нельзя использовать иностранных граждан с патентами. В перечень добавили курьерскую доставку. Власти объяснили свое решение борьбой с нелегальной занятостью, повышением качества и безопасности услуг курьеров, а также созданием новых рабочих мест.

