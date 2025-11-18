Стоимость трудового патента для мигрантов вырастет в Санкт-Петербурге

Фото: Москва 24

С 1 января 2026 года стоимость патента для трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге вырастет на 2 тысячи рублей, сообщил депутат городского парламента Денис Четырбок в своем телеграм-канале.

По его словам, ежемесячная стоимость патента увеличится с нынешних 6 тысяч рублей до 8 тысяч. Он уточнил, что такая же сумма будет и в Ленинградской области.

Ранее Сергей Собянин подписал закон о повышении стоимости патентов для трудовых мигрантов в Москве. Ежемесячная плата вырастет с 8,9 до 10 тысяч рублей.

Решение об изменении коэффициента было принято Московской городской думой на внеочередном заседании 1 ноября. Новые тарифы вступят в силу в 2026 году.