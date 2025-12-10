Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель Lada насмерть сбил пешехода на востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на пересечении Красноярской и Алтайской улиц. Предварительно, водитель авто наехал на мужчину, когда тот переходил дорогу в неположенном месте.

В результате из-за полученных травм пешеход погиб на месте. В настоящее время к работе в районе аварии привлечены инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Схожее происшествие ранее случилось на Новостроевской улице в ТиНАО. 8-летний мальчик перебегал дорогу в неустановленном для этого месте, в результате чего его сбил водитель автомобиля Ford. От полученных травм он скончался.

До этого один человек погиб и трое пострадали после ДТП, произошедшего на 592-м километре трассы Р-255 "Сибирь". Уточнялось, что 22-летняя девушка на машине Volkswagen выехала на встречную полосу и врезалась в автобус Mercedes, в котором находились 19 человек.

В результате 25-летний пассажир автомобиля погиб, а водители транспортных средств и пассажир автобуса были доставлены в больницу.

