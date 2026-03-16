Собянин сообщил об уничтожении за двое суток уже 161 БПЛА, летевшего к Москве

Силы ПВО сбили еще два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам мэра, на месте падения фрагментов БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Массированная атака украинских дронов на столицу началась в субботу, 14 марта. По последним данным, на подлете к городу уничтожен 161 дрон.

На фоне этого аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

