16 марта, 10:48Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении за двое суток уже 161 БПЛА, летевшего к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО сбили еще два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.
По словам мэра, на месте падения фрагментов БПЛА работают специалисты экстренных служб.
Массированная атака украинских дронов на столицу началась в субботу, 14 марта. По последним данным, на подлете к городу уничтожен 161 дрон.
На фоне этого аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.
