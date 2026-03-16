Аэропорты Домодедово, Жуковский, Шереметьево стали обслуживать рейсы по согласованию

Столичные аэропорты Домодедово, Жуковский, Шереметьево начали обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами, следует из поста Росавиации в канале в мессенджере МАХ.

В связи с этим федеральное агентство воздушного транспорта предупредило о возможных изменениях в расписании рейсов. Узнать статус вылета или прилета пассажирам рекомендовали через онлайн-табло аэровокзала.

Данные меры, направленные на обеспечение безопасности полетов, были введены из-за временного ограничения на использование воздушного пространства в окрестностях Домодедово и Жуковского. Они начали действовать вследствие начавшейся в субботу, 14 марта, массированной атаки украинских дронов по Москве.

Последний прилет беспилотников фиксировался примерно в 08:48 по московскому времени в понедельник, 16-го числа. Общее количество выпущенных и сбитых вражеских БПЛА составило 159.

