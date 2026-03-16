16 марта, 09:15 (обновлено 16.03.2026 10:26)Транспорт
Аэропорты Домодедово, Жуковский, Шереметьево стали обслуживать рейсы по согласованию
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Столичные аэропорты Домодедово, Жуковский, Шереметьево начали обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами, следует из поста Росавиации в канале в мессенджере МАХ.
В связи с этим федеральное агентство воздушного транспорта предупредило о возможных изменениях в расписании рейсов. Узнать статус вылета или прилета пассажирам рекомендовали через онлайн-табло аэровокзала.
Данные меры, направленные на обеспечение безопасности полетов, были введены из-за временного ограничения на использование воздушного пространства в окрестностях Домодедово и Жуковского. Они начали действовать вследствие начавшейся в субботу, 14 марта, массированной атаки украинских дронов по Москве.
Последний прилет беспилотников фиксировался примерно в 08:48 по московскому времени в понедельник, 16-го числа. Общее количество выпущенных и сбитых вражеских БПЛА составило 159.
